Liga MX Esteban Solari revela cómo logro el cambio radical en el Pachuca que dirige El técnico de los Tuzos confesó que hay una batalla dentro del grupo para ser titular cada juego.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Solari explica cómo cambió radicalmente a Pachuca este Clausura 2026

Pachuca enfrentará a Pumas en la ida de las semifinales del Clausura 2025 de la Liga MX, encuentro que se disputará en el Estadio Hidalgo el próximo jueves.

Esteban Solari, técnico de Pachuca platicó en exclusiva con Línea de Cuatro previo a este partido, durante la entrevista se le cuestionó sobre el cambio radical que le dio al equipo tras llegar al banquillo.

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“ Yo confío mucho en la persona, en el jugador y lo primero que trato es de llegarle a la persona, lo aprendí en mi carrera como jugador y luego en mis pocos años como entrenador que si uno puede llegar a la persona puede cambiar muy rápido al jugador y por ende al equipo”.

“Entonces trato de ser cercano y al mismo tiempo muy exigente, algo que a veces es difícil para los entrenadores y que lleva a una confianza con el grupo, que sepa que uno es exigente, pero siempre tratando de que el equipo mejore y que el jugador brille, porque cuando brilla el colectivo, el individual siempre se destaca”.

Solari afirmó que una de las fórmulas que utiliza es la competencia sana y el buen ambiente en el grupo, así todos los jugadores siempre están alerta y tratan de aprovechar cada minuto de juego que les toca disputar.

“Una competencia muy sana porque los equipos tienen que competir adentro, juega el que está mejor y que haya esa justicia hace que el jugador se brinde en cada entrenamiento, creo que son clave si un equipo quiere ser competitivo y tener a jugadores de calidad”.