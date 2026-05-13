Liga MX Efraín Juárez se quedó al borde de las lágrimas en plena entrevista con TUDN El técnico de Pumas confesó que el regalo es parte del motor de su vida dentro y fuera del campo.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Efraín Juárez al borde del llanto tras recibir un inesperado presente de TUDN

Efraín Juárez ha llevado a Pumas a la fase de semifinales del Clausura 2026 donde enfrentará al Pachuca en la búsqueda de llegar a la Gran Final de la Liga MX.

Este día, después de una larga charla en exclusiva con TUDN, recibió un regalo que lo hizo quebrarse, una foto al lado de su hijo en el Estadio Olímpico Universitario, donde ambos levantan el puño hacía la grada.

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“ Son unos hijos de pu... ustedes, lloro poco cabrón, se me salen poco las lágrimas. Pues mi vida, mi vida entera, mi pasión, mi trabajo, mi esfuerzo con una partecita mía. Falta la otra que no le gusta el futbol, nunca va al estadio, se queda a ver, se queda a jugar con mí perro, con el Ícaro y a ver la tele y el ipad, pero se junta todo, por eso digo que son unos hijos de pu... porque pegan donde más duele y donde más me gusta, gracias de verdad, gracias”.

El técnico de Pumas se ha mostrado transparente en cada una de sus apariciones frente a las cámaras y en esta entrevista no fue la excepción.

La promesa de Efraín Juárez a la afición de Pumas

Juárez declaró harán lo que esté a su alcance para darle una alegría a la gran afición de Pumas, quienes no han dejado de alentar al equipo en cada partido.

“Haremos lo que esté en nuestras manos y ojalá podamos concluir con algo que necesita nuestra gente. En el Azteca la gente del América me aplaudía porque se siente identificada de lo que hacemos porque estamos muchas veces tan reprimidos que cuando se identifican con tipos auténticos que van más allá”.