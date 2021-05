"Todo eso son invenciones de ustedes, a mí no me ha llamado nadie y saben perfectamente como soy, me gusta primero cumplir. Los comentarios que a mí me han llegado no tiene nada que ver con México, todos han sido del exterior, aquí nada. Ustedes inventan muchas cosas, a ver si me inventan una buena, la mayoría de lo que mencionan, no hay nada", expresó de cara a lo que será su última Liguilla con Tigres como técnico.