Ricardo 'Tuca' Ferretti confirmó que no será más técnico de Tigres al no serle renovado su contrato , por lo que al finalizar el Guard1anes 2021 de la Liga MX saldrá de la institución después de una tercera etapa de 10 años.

“De esto no hay tema más que terminando la temporada, es definitivo. No vuelvo a hacer comentarios. Definitivo que ya no sigue”, comentó en conferencia de prensa este miércoles.

Cabe mencionar que desde la semana pasada se informó que los jugadores fueron notificados que Ferretti no sería renovado más antes del Clásico Regio, los informes apuntan a que Miguel Herrera es una de las principales opciones , aunque Ignacio Ambriz de igual forma entró en la baraja al no renovar contrato con León .

POSIBLES BAJAS EN TIGRES ANTE CHIVAS

"Estamos teniendo ciertos detalles con jugadores que no han podido entrenar, 'Diente' López no ha entrenado toda la semana, no sé si pueda mañana; Carlos Salcedo no ha podido entrenar, Aquino no ha podido entrenar y Luis Quiñones está totalmente descartado. Nico sufrió una dormilona contra Pumas y no ha podido recuperarse, Luis tuvo un planchazo, Carlos tiene dolencias en cintura y Aquino dolores musculares".