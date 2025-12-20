Liga MX Convirtieron a un ‘conejito’ en Chiva por siempre: Isaac Brizuela El futbolista Isaac Brizuela se despide del cuadro rojiblanco con un emotivo video, en agradecimiento a 11 años de trayectoria.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Brizuela rompe el silencio sobre su salida y revela lo que vivió en Chivas

El 17 de diciembre del 2014 quedará ‘tatuado’ en la memoria de Isaac Brizuela porque ese día se presentó como refuerzo de Chivas y hasta el día de hoy terminó ese ‘viaje’ con el cuadro Rojiblanco.

11 años después el propio futbolista reconoce difícil encontrar las palabras de agradecimiento para el equipo que le dio todo como jugador profesional. “Vestir la camiseta de Chivas siempre fue un privilegio, un honor y un privilegio y una enorme responsabilidad. Representar al equipo más mexicano y más querido no es algo que se explique con títulos o partidos: es un sentimiento que se lleva en el corazón”.

PUBLICIDAD

El ‘Cone’ Brizuela también recuerda los momentos complicados como en el 2017, que lo alejó de las canchas debido a una lesión y no pudo aportar, pero en esos momentos Chivas le enseñó a mantener la fe, la disciplina y el compromiso con el equipo por encima de todo.

“Aquí alcancé mi madurez futbolística, pero sobre todo crecí como persona. Chivas no solo es un club es un estilo de vida. Me inculcó valores que llevaré siempre conmigo. Aquí comencé a formar mi familia y nacieron mis hijos y eso convierte a esta institución en algo eterno”.