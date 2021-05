La directiva de Mazatlán FC informó que Tomás Boy no seguirá como técnico del equipo para la siguiente temporada, debido a que no pudieron alcanzar un acuerdo económico con el estratega para renovarle su contrato .

"Les quiero comentar que el día de hoy me reuní con Tomás Boy para platicar sobre la renovación del contrato, la cual no se pudo dar, no llegamos a un acuerdo económico y derivado de eso la decisión es que no va seguir con nosotros, en lo personal le quiero agradecer a Tomás y a todo su cuerpo técnico que desde el día uno se comprometieron con el proyecto, trabajaro, lucharon, se la rifaron, como se dice, estamos muy agradecidos con Tomás y todo su cuerpo técnico", explicó Mauricio Lanz, director general de Mazatlán FC.