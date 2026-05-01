    Liga MX

    Chivas ya se encuentra en Monterrey para enfrentar a Tigres en Cuartos de Final

    El Rebaño Sagrado arriba a la Sultana del Norte para enfrentar a los Tigres en los Cuartos de Final de la Liga MX.

    Por:Erick Morales Baca
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    Video Las Chivas ya se encuentran en Monterrey para enfrentar a Tigres

    Las Chivas de Guadalajara hicieron su arribo a Monterrey, previo al primer capítulo de los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026, donde se medirán a los Tigres en el Estadio Universitario.

    El Rebaño Sagrado llegó diezmado, con ausencias importantes debido a la partida de cinco seleccionados nacionales y aunque viajó Daniel Aguirre, no estará disponible para esta esta serie contra los Tigres.

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    Camberos es otro de los jugadores que por una sobrecarga muscular está prácticamente descartado y así, con bajas importantes, Chivas tratará de hacer la gesta de sacar un buen resultado que les permita seguir soñando en esta Fiesta Grande del futbol mexicano.

    La afición se dio cita desde la tarde a las afueras del hotel de concentración, donde recibió a los jugadores mientras iban bajando, uno a uno los iban aplaudiendo.

    A pesar del acalorado recibimiento de la afición rojiblanca, los jugadores no se detuvieron a interactuar con ellos, se fueron a descansar, tuvieron cena y la gente simplemente se quedó esperando a que el equipo tuviera la oportunidad de corresponder a la serenata que también hubo.

    La afición hizo cooperación a las afueras de la concentración, contrató mariachi y estuvieron apoyando al Rebaño Sagrado previo a este partido crucial contra los Tigres de la Autónoma de Nuevo León.

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