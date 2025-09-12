Video América toma difícil decisión con Saint-Maximin a horas del Clásico de México

André Jardine pudo trabajar por segundo día con los seis jugadores que tuvieron llamado a selección durante la pasada Fecha FIFA como Luis Ángel Malagón y Erick Sánchez por México; los tres uruguayos Sebastián Cáceres, Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre; así como Alejandro Zendejas con Estados Unidos.

La principal duda del estratega del América para enfrentar al Rebaño Sagrado estará en el ataque, informó el reportero de TUDN Julio Ibáñez, ya que Henry Martín ya tiene dos semanas consecutivas trabajando al parejo, tuvo minutos ante el DC United y es una opción viable para el encuentro.

Además también podría decidirse por Rodrigo Aguirre, quien no jugó el segundo partido con Uruguay, pero tiene encima un largo viaje desde Sudamérica; mientras que la 'Pantera' Zúñiga permaneció trabajando en las instalaciones de Coapa durante toda la semana.