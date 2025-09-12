    Clásico América vs. Chivas

    André Jardine cuenta con plantel completo para el América vs. Chivas

    El el Nido hay buenas noticias para disputar el Clásico Nacional ante el Rebaño Sagrado en la Jornada 8 de la Liga MX.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video América toma difícil decisión con Saint-Maximin a horas del Clásico de México

    América cerró preparación de cara al Clásico Nacional ante Chivas, donde hay una muy buena noticia, ya que el técnico cuenta con plantel completo para este encuentro de la Jornada 8 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

    André Jardine pudo trabajar por segundo día con los seis jugadores que tuvieron llamado a selección durante la pasada Fecha FIFA como Luis Ángel Malagón y Erick Sánchez por México; los tres uruguayos Sebastián Cáceres, Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre; así como Alejandro Zendejas con Estados Unidos.

    La principal duda del estratega del América para enfrentar al Rebaño Sagrado estará en el ataque, informó el reportero de TUDN Julio Ibáñez, ya que Henry Martín ya tiene dos semanas consecutivas trabajando al parejo, tuvo minutos ante el DC United y es una opción viable para el encuentro.

    Además también podría decidirse por Rodrigo Aguirre, quien no jugó el segundo partido con Uruguay, pero tiene encima un largo viaje desde Sudamérica; mientras que la 'Pantera' Zúñiga permaneció trabajando en las instalaciones de Coapa durante toda la semana.

    Sin embargo, quien apunta a ser titular por primera ocasión en la Liga MX es Allan Saint-Maximin, quien podría jugar por izquierda; mientras que el 'Rayito' Rodríguez iría a la banca debido al desgaste por la Fecha FIFA con Uruguay.

