    Clásico América vs. Chivas

    Chivas anuncia de último minuto que Omar Govea no jugará el Clásico

    Luego de que se anunciara el regreso del mediocampista tras una larga recuperación, de último minuto no hace el viaje a la Ciudad de México.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video Bajan a Govea del Clásico de último minuto

    En el futbol mexicano hay algunos partidos que ningún jugador quiere perderse, tal es el caso de los llamados Clásicos, por lo que muchas veces, cuando se ven lesionados, hacen hasta lo imposible para recuperarse y estar listos para ese duro encuentro.

    En el Clásico de Clásicos no es la excepción a esta regla no escrita, por lo que para esta nueva edición del América vs. Chivas de la Liga MX, el director técnico de los rojiblancos , Gabriel Milito, había anunciado su convocatoria con tres importantes regresos, Richy Ledezma, quien salió por lesión en la fecha 6 ante Xolos y José Castillo, que tuvo molestias musculares durante la Jornada 5 ante Bravos fueron dos de ellos.

    Y también se había convocado a uno más y tal vez el que mayor expectación había generado para este importante encuentro del Rebaño Sagrado, Omar Govea, quien se encontraba fuera de las canchas desde el pasado 18 de julio, cuando sufrió un desgarre en el encuentro ante Atlético de San Luis, razón por la que incluso se perdió la Leagues Cup.

    Sin embargo, este último, anunció el Guadalajara a través de sus redes sociales , fue bajado de la convocatoria de las Chivas de último minuto, para que pueda continuar con su puesta a punto en lo que se refiere a su recuperación.

    En su lugar, también informaron las Chivas, I saac Brizuela hizo el viaje a la Ciudad de México para enfrentar al América en duelo de la Jornada 8 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

