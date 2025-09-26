Con los ánimos en todo lo alto tras su victoria a media semana ante Necaxa, las Chivas hicieron su arribo a Puebla para su duelo de la Jornada 11 de la Liga MX ante los de la Franja.

A su llegada, los jugadores del Rebaño Sagrado se tomaron su tiempo para convivir con la afición rojiblanca que se desbordaba por conseguir un autógrafo o una fotografía a lado de ellos.

PUBLICIDAD

A pesar de que una reja dividía a jugadores de aficionados, los miembros de las Chivas no escatimaron esfuerzos por complacer a los suyos, a quienes saludaron y firmaron objetos alusivos al equipo del Guadalajara.

El momento más nostálgico se dio cuando tras recibi r el saludo de mano de Alan Pulido, un niño de aproximadamente 10 años no contuvo el llanto, por lo que el delantero incluso se tomó una foto con el pequeño detrás.