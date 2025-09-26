    Guadalajara

    Chivas llega a Puebla para enfrentar la Jornada 11 de la Liga MX

    El Rebaño Sagrado ya se encuentra en Puebla para su encuentro de la Jornada 11 de la Liga MX ante la Franja.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video Chivas convive con la afición poblana rojiblanca

    Con los ánimos en todo lo alto tras su victoria a media semana ante Necaxa, las Chivas hicieron su arribo a Puebla para su duelo de la Jornada 11 de la Liga MX ante los de la Franja.

    A su llegada, los jugadores del Rebaño Sagrado se tomaron su tiempo para convivir con la afición rojiblanca que se desbordaba por conseguir un autógrafo o una fotografía a lado de ellos.

    A pesar de que una reja dividía a jugadores de aficionados, los miembros de las Chivas no escatimaron esfuerzos por complacer a los suyos, a quienes saludaron y firmaron objetos alusivos al equipo del Guadalajara.

    El momento más nostálgico se dio cuando tras recibi r el saludo de mano de Alan Pulido, un niño de aproximadamente 10 años no contuvo el llanto, por lo que el delantero incluso se tomó una foto con el pequeño detrás.

    Puebla y Chivas se verán las caras durante la Fecha 11 del Apertura 2025 este viernes 26 de septiembre a las 9:00 de la noche en el Estadio Cuauhtémoc.

    Guadalajara

