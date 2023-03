Al 'Bofo' Bautista no le gustaba festejar ante Atlas: "Se me hace un equipo insignificante"

“Hay tipos de jugadores, a los que insultan y se van para abajo, pero yo era un tipo de jugador que me gustaba que la afición me estuviera gritando, para decirles ‘mira, ahorita te voy a demostrar dentro de la cancha cómo se hace’, y hacer unas jugadas o meter gol y callar a la gente. Con respeto: 'Me estás grite y grite, sin importar, y ahí está ese gol... ¿Te gustó?'. Así los callaba, pero no llegar más allá como insultarlos, golpearlos o aventarles algo, no. Es parte del futbol”, indicó.