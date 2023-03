Bofo Bautista revela la playera que "tenía de trapeador" y apuesta de 2 mil 500 dólares del Clásico Nacional

"En lo personal, sí le tengo un odio al América. Me paso algo muy curioso, estando en Morelia nos fue bien y llegamos a dos finales, en ese tiempo me ofrecieron ir al América. andábamos bien Navia y yo. Un representante llegó y me dijo ‘no te interesa ir al mejor equipo de México’ y me dijo que al América y le dije ‘no, el mejor equipo de México es Chivas’ y no acepté. Después me fui a Pachuca, quedamos campeones y fue cuando Chivas se fijó en mí”, compartió.