    'Chiquito' Sánchez se hace enorme tatuaje inspirado en el América

    El exfutbolista del Pachuca se gana el corazón de los americanistas con este brutal tatuaje.

    Kevin R. Yu.
    Video ¡Lealtad azulcrema! 'Chiquito' Sánchez presume enorme tatuaje del América

    Érick ‘Chiquito’ Sánchez está comprometido con el América, donde está recuperando el nivel que llegó a mostrar en Pachuca y eso le ha hecho ganarse a la afición azulcrema.

    Pero no solo dentro de la cancha, fuera de ella también ha ganado votos de los fans y es que el futbolista reveló que se está haciendo un enorme tatuaje inspirado en el América.

    A través de una historia en su cuenta de Instagram, el ‘Chiquito’ Sánchez compartió una foto con su tatuador mostrando el trazo de una Águila en su pierna derecha.

    El tatuaje es tan grande y detallado que ocupará más de una sesión. “Iniciamos proyecto con el campeón”, posteó el tatuador David Bedoya en su cuenta de Instagram.

    Tras un inicio complicado en su etapa con el América, Érick Sánchez se ganó la titularidad en el equipo de André Jardine para el Apertura 2025 donde ha disputado seis partidos, todos de titular.

    En la Jornada 5 ante Tigres, el ‘Chiquito’ Sánchez anotó un doblete para darle la victoria a las Águilas por 1-3 en el Volcán.

    Sus buenas actuaciones en el América le hicieron volver a la Selección Mexicana en la pasada fecha FIFA de septiembre; ante Japón jugó 21 minutos y contra Corea del Sur fue titular y disputó todo el partido.

    Video ¡Preocupante! Henry Martín se vuelve a 'romper' en América

