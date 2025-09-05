    Clásico América vs. Chivas

    Captan al Bofo Bautista sobornando a policías en Guadalajara previo al Clásico

    Los fans señalaron la 'doble moral' del exjugador por recientes burlas contra el América.

    Por:
    Juan Regis.
    Video ¡Esa mano, VAR! Cachan al ‘Bofo’ Bautista dando ‘mordida’ a policías

    A una semana del Clásico entre América y Chivas, uno de los ídolos del Rebaño, Adolfo 'Bofo' Bautista, ha causado revuelo en redes sociales tras ser sorprendido dando una 'mordida' a las autoridades.

    En un video que se hizo viral en horas recientes se aprecia cómo el exseleccionado nacional e ídolo de los Chivahermanos se libra de dos agentes de tránsito en la ciudad de Guadalajara a los que habría sobornado.

    Las imágenes muestran al Bofo entregando lo que parece ser un un billete antes de que los agentes se retiren hacia su vehículo como si nada hubiera pasado.

    Los fanáticos recriminaron la acción del exfutbolista y su doble moral, en especial porque hace algunos días publicó una imagen para calentar el Clásico de Jornada 8 en la que se burla de los supuestos campeonatos robados por el acérrimo rival América.

    "¿Cuántos títulos tendría el América si le quitamos los que se ha robado?", se lee en la publicación compartida.

    América y Chivas se enfrentarán el sábado 13 de septiembre como parte de la octava fecha del torneo Apertura 2025 de Liga MX.

