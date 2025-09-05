A una semana del Clásico entre América y Chivas, uno de los ídolos del Rebaño, Adolfo 'Bofo' Bautista, ha causado revuelo en redes sociales tras ser sorprendido dando una 'mordida' a las autoridades.

En un video que se hizo viral en horas recientes se aprecia cómo el exseleccionado nacional e ídolo de los Chivahermanos se libra de dos agentes de tránsito en la ciudad de Guadalajara a los que habría sobornado.

Las imágenes muestran al Bofo entregando lo que parece ser un un billete antes de que los agentes se retiren hacia su vehículo como si nada hubiera pasado.

Los fanáticos recriminaron la acción del exfutbolista y su doble moral, en especial porque hace algunos días publicó una imagen para calentar el Clásico de Jornada 8 en la que se burla de los supuestos campeonatos robados por el acérrimo rival América.

"¿Cuántos títulos tendría el América si le quitamos los que se ha robado?", se lee en la publicación compartida.