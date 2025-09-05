Video Los desorbitantes precios para el Clásico entre América y Chivas

El Clásico de México entre América y Chivas ya tiene precios de los boletos de cara al partido de la Jornada 8 del Apertura 2025 de Liga MX tras la pausa por la fecha FIFA.

Las Águilas dieron a conocer el listado de los precios a una semana del partido que sí se celebrará en el Estadio Ciudad de los Deportes tras la polémica con las autoridades locales que dejó al América sin público en la jornada pasada ante Pachuca.

El boleto más barato, en preferente sur, costará 550 pesos y a partir de dicho precio incrementarán 100 pesos hasta llegar a los 1,000 en la platea lateral. La entrada más costosa será de 1,700 pesos en especial club, es decir, los asientos que están techado.

PRECIOS DE BOLETOS PARA EL CLÁSICO AMÉRICA VS. CHIVAS JORNADA 8

Preferente sur $550

Cabecera norte $650

Cabecera sur $650

Preferente lateral $750

Platea lateral (esquinas) $850

Platea lateral (central alta) $950

Platea lateral (central baja) $1,000

Especial club (techado) $1,700