    El Clásico de México entre América y Chivas ya tiene precios de los boletos de cara al partido de la Jornada 8 del Apertura 2025 de Liga MX tras la pausa por la fecha FIFA.

    Las Águilas dieron a conocer el listado de los precios a una semana del partido que sí se celebrará en el Estadio Ciudad de los Deportes tras la polémica con las autoridades locales que dejó al América sin público en la jornada pasada ante Pachuca.

    El boleto más barato, en preferente sur, costará 550 pesos y a partir de dicho precio incrementarán 100 pesos hasta llegar a los 1,000 en la platea lateral. La entrada más costosa será de 1,700 pesos en especial club, es decir, los asientos que están techado.

    PRECIOS DE BOLETOS PARA EL CLÁSICO AMÉRICA VS. CHIVAS JORNADA 8

    • Preferente sur $550
    • Cabecera norte $650
    • Cabecera sur $650
    • Preferente lateral $750
    • Platea lateral (esquinas) $850
    • Platea lateral (central alta) $950
    • Platea lateral (central baja) $1,000
    • Especial club (techado) $1,700

    La preventa azulcrema inició este jueves 4 de septiembre y continuará el viernes 5 antes de dar paso a la venta general.
    América y el Rebaño jugarán partidos amistosos en Estados Unidos este fin de semana para llegar con ritmo a la octava fecha del torneo mexicano ante la evidente pausa por las eliminatoras mundialistas.

