Ángel Zaldívar Los canteranos de Chivas que triunfaron en Costa Rica Un grupo de futbolistas del Rebaño Sagrado ha nutrido al futbol tico desde hace algunos años.

Con la confirmación de Ángel Zaldivar como jugador de la Liga Deportiva Alajuelense por el próximo año y medio recordamos un grupo de canteranos de Chivas que han nutrido y destacado en el futbol de Costa Rica en los años recientes.

Zaldívar, de 31 años, se une al actual campeón tico y lo hace desde la disciplina de FC Juárez de la Liga MX.

El delantero fue parte del chiverio multicampeón (Liga, Copa y Supercopa) con Matías Almeyda entre el 2015 y el 2017 y ahora probará suerte por vez primera en un futbol fuera de México.

Pero, como ya dijimos, no ha sido el único exjugador surgido del Rebaño en emprender la aventura en la nación centroamericana. Es más ahora mismo se encontrará con Ronaldo Cisneros en el conjunto de Alajuela.

También atacante, Cisneros fue pieza importante en el título de su club en el Apertura 2025 y marcó un gol en la final ante el Deportivo Saprissa.

En la extensa carrera de Luis Ernesto Michel hay un periodo a inicios del 2014 en el que fichó con el Deportivo Saprissa y tuvo una destacada actuación con su plasticidad y atajadas, y su club se coronó en el Verano 2014.

Otro ex jugador de Chivas que triunfó en el futbol costarricense fue José de Jesús Godínez que con el Herediano tuvo un estupendo Apertura 2023 y con 14 goles se coronó campeón de goleo de aquel torneo.

También han brillado, recientemente, en el futbol de Costa Rica, Juan Miguel Basulto y Jesús 'Tepa' González que con el Herediano levantaron títulos de liga y supercopa entre el 2021 y 2025.

Mención aparte la de Erick 'Cubo' Torres, que debió cumplir una sanción de 16 meses por dopaje con el Deportivo Guanacasteca, y se contrató con el Municipal Liberia por año y medio.

El exseleccionado juvenil y mayor mexicano, mantenía un buen nivel con su anterior club y se espera que responsa la confianza de su actual equipo.