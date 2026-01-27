    Ángel Zaldívar

    Los canteranos de Chivas que triunfaron en Costa Rica

    Un grupo de futbolistas del Rebaño Sagrado ha nutrido al futbol tico desde hace algunos años.

    Por:
    Omar Carrillo
    add
    Síguenos en Google
    Video Los canteranos de Chivas que llegaron y triunfaron en Costa Rica

    Con la confirmación de Ángel Zaldivar como jugador de la Liga Deportiva Alajuelense por el próximo año y medio recordamos un grupo de canteranos de Chivas que han nutrido y destacado en el futbol de Costa Rica en los años recientes.

    Zaldívar, de 31 años, se une al actual campeón tico y lo hace desde la disciplina de FC Juárez de la Liga MX.

    PUBLICIDAD

    El delantero fue parte del chiverio multicampeón (Liga, Copa y Supercopa) con Matías Almeyda entre el 2015 y el 2017 y ahora probará suerte por vez primera en un futbol fuera de México.

    Más sobre Liga MX

    Dan a conocer el grado de la lesión de Gilberto Mora que causó su baja de Selección Mexicana
    1 mins

    Dan a conocer el grado de la lesión de Gilberto Mora que causó su baja de Selección Mexicana

    Liga MX
    Cruz Azul y Atlas empatan en partido amistoso en el receso de la Liga MX
    1 mins

    Cruz Azul y Atlas empatan en partido amistoso en el receso de la Liga MX

    Liga MX
    Concierto provoca cambios en el América vs. Necaxa
    2:03

    Concierto provoca cambios en el América vs. Necaxa

    Liga MX
    Ojito con los jugadores que busca Rayados para suplir a Berterame
    2:03

    Ojito con los jugadores que busca Rayados para suplir a Berterame

    Liga MX
    Tras pausa por el Tri, regresa la Liga MX con la Jornada 4
    2:22

    Tras pausa por el Tri, regresa la Liga MX con la Jornada 4

    Liga MX
    Futbol mexicano de luto: muere histórico goleador de Pumas
    1:15

    Futbol mexicano de luto: muere histórico goleador de Pumas

    Liga MX
    Camilo Cándido tendría oferta importante del futbol de Uruguay
    1 mins

    Camilo Cándido tendría oferta importante del futbol de Uruguay

    Liga MX
    ¡Atención! Se avecina nueva baja en Cruz Azul
    1:15

    ¡Atención! Se avecina nueva baja en Cruz Azul

    Liga MX
    Rayados está por sumar a refuerzo mexicano proveniente del extranjero
    1:27

    Rayados está por sumar a refuerzo mexicano proveniente del extranjero

    Liga MX
    Germán Berterame no fue la primera opción del Inter Miami
    1:27

    Germán Berterame no fue la primera opción del Inter Miami

    Liga MX

    Pero, como ya dijimos, no ha sido el único exjugador surgido del Rebaño en emprender la aventura en la nación centroamericana. Es más ahora mismo se encontrará con Ronaldo Cisneros en el conjunto de Alajuela.

    También atacante, Cisneros fue pieza importante en el título de su club en el Apertura 2025 y marcó un gol en la final ante el Deportivo Saprissa.

    En la extensa carrera de Luis Ernesto Michel hay un periodo a inicios del 2014 en el que fichó con el Deportivo Saprissa y tuvo una destacada actuación con su plasticidad y atajadas, y su club se coronó en el Verano 2014.

    Otro ex jugador de Chivas que triunfó en el futbol costarricense fue José de Jesús Godínez que con el Herediano tuvo un estupendo Apertura 2023 y con 14 goles se coronó campeón de goleo de aquel torneo.

    También han brillado, recientemente, en el futbol de Costa Rica, Juan Miguel Basulto y Jesús 'Tepa' González que con el Herediano levantaron títulos de liga y supercopa entre el 2021 y 2025.

    Mención aparte la de Erick 'Cubo' Torres, que debió cumplir una sanción de 16 meses por dopaje con el Deportivo Guanacasteca, y se contrató con el Municipal Liberia por año y medio.

    El exseleccionado juvenil y mayor mexicano, mantenía un buen nivel con su anterior club y se espera que responsa la confianza de su actual equipo.

    Video Ángel Zaldívar se va a probar suerte al futbol del extranjero
    Relacionados:
    Ángel ZaldívarFC JuárezAlajuelenseErick Torres

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Par de ideotas
    Gratis
    YE Live in Mexico
    Es por su bien
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX