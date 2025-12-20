Erick Torres Erick ‘Cubo’ Torres es anunciado en club del futbol costarricense A sus 32 años, el atacante mexicano llega al conjunto tico con la intención de consolidarse como referente ofensivo.

El delantero mexicano Erick 'Cubo' Torres fue presentado de manera oficial como nuevo jugador del Municipal Liberia, club de la Primera División de Costa Rica, en una apuesta por reforzar su ataque de cara a los próximos torneos.

Torres, de 32 años, se mantendrá en el futbol costarricense luego de haber regresado a la actividad en 2025 con Sporting FC, tras cumplir una suspensión por dopaje que lo alejó de las canchas durante un periodo prolongado. Su retorno se dio en medio de un contexto complejo, marcado por situaciones administrativas que frustraron acuerdos previos con otras instituciones.

El Municipal Liberia anunció su incorporación a través de sus canales oficiales, destacando la llegada del atacante mexicano por un periodo de año y medio, procedente precisamente del Sporting.

" ¡Bienvenido a la familia AuriNegra! Damos la más cordial bienvenida a Erick 'El Cubo' Torres, delantero mexicano que se une a nuestro club proveniente de Sporting por periodo de año y medio."