    Guadalajara

    Almeyda pone a Chivas como ejemplo de éxito en el Sevilla y España

    El técnico argentino volvió a recordar su paso en la Liga MX en plena conferencia de prensa de LaLiga.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video ¡Matías Almeyda quiere que toda España sepa quién es Chivas!

    Matías Almeyda recuerda a Chivas cada vez que puede y en plena conferencia de prensa con el Sevilla -de cara al partido ante Villarreal- aseguró que el Rebaño estará en su “corazón por siempre”.

    El técnico argentino confía en que el Sevilla tenga un proceso similar al que tuvo cuando llegó al Guadalajara en 2015, y que, en un plazo a mediano y largo plazo, se convierta en un equipo exitoso en España y Europa, tal y como lo consiguió Chivas en la Liga MX y Concacaf.

    PUBLICIDAD

    “Dios quiera el proceso sea parecido, lo de Chivas no es tan fácil… en Chivas se juega con puros jugadores mexicanos y nosotros llegamos en un momento muy parecido al que llegamos acá, con un equipo que estaba abajo, venía mal, que se hablaba que era el peor equipo de la historia”, recordó el Pelado.

    Luego, el estratega añadió: “En dos años y medio terminó siendo uno de los mejores de la historia con los mismos jugadores, consiguiendo siete finales y ganando cinco”.

    La era de Matías Almeyda en Chivas es una de las más exitosas del club rojiblanco al haber ganado cinco títulos entre 2015 y 2018: una Liga MX, dos Copas MX, una Supercopa MX y una Concacaf Champions League.

    “Di un salto de calidad en mi carrera porque llegué como un desconocido y fue bueno, pero fue trabajo, tiempo y un grupo de jugadores que entrené que daban todo como lo están dando estos chicos (del Sevilla)”, mencionó Almeyda con una sonrisa en el rostro.

    En el inicio de temporada de LaLiga, el Sevilla marcha en el noveno lugar de la tabla con siete puntos, fruto de dos victorias, un empate y dos derrotas.

    Video Alexis habla de su festejo y lanza recadito para los chivahermanos

    Más sobre Guadalajara

    2:09
    ¡Matías Almeyda quiere que toda España sepa quién es Chivas!

    ¡Matías Almeyda quiere que toda España sepa quién es Chivas!

    1:58
    Alexis habla de su festejo y lanza recadito para los chivahermanos

    Alexis habla de su festejo y lanza recadito para los chivahermanos

    1:20
    Resumen | Chivas es goleado por el Toluca y Alexis Vega

    Resumen | Chivas es goleado por el Toluca y Alexis Vega

    1 min
    Chivas vs. Toluca, resultado y resumen del partido de la jornada 9 de la Liga MX

    Chivas vs. Toluca, resultado y resumen del partido de la jornada 9 de la Liga MX

    1:04
    Triunfo del Necaxa y Fernando Gago le dedica palabras a su 'ex', su próximo rival

    Triunfo del Necaxa y Fernando Gago le dedica palabras a su 'ex', su próximo rival

    Relacionados:
    GuadalajaraMatías AlmeydaSevillaLaLiga

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Dentista
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    Tráiler: PRI: Crónica del fin
    Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD