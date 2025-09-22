Matías Almeyda recuerda a Chivas cada vez que puede y en plena conferencia de prensa con el Sevilla -de cara al partido ante Villarreal- aseguró que el Rebaño estará en su “corazón por siempre”.

El técnico argentino confía en que el Sevilla tenga un proceso similar al que tuvo cuando llegó al Guadalajara en 2015, y que, en un plazo a mediano y largo plazo, se convierta en un equipo exitoso en España y Europa, tal y como lo consiguió Chivas en la Liga MX y Concacaf.

“Dios quiera el proceso sea parecido, lo de Chivas no es tan fácil… en Chivas se juega con puros jugadores mexicanos y nosotros llegamos en un momento muy parecido al que llegamos acá, con un equipo que estaba abajo, venía mal, que se hablaba que era el peor equipo de la historia”, recordó el Pelado.

Luego, el estratega añadió: “En dos años y medio terminó siendo uno de los mejores de la historia con los mismos jugadores, consiguiendo siete finales y ganando cinco”.

La era de Matías Almeyda en Chivas es una de las más exitosas del club rojiblanco al haber ganado cinco títulos entre 2015 y 2018: una Liga MX, dos Copas MX, una Supercopa MX y una Concacaf Champions League.

“Di un salto de calidad en mi carrera porque llegué como un desconocido y fue bueno, pero fue trabajo, tiempo y un grupo de jugadores que entrené que daban todo como lo están dando estos chicos (del Sevilla)”, mencionó Almeyda con una sonrisa en el rostro.

En el inicio de temporada de LaLiga, el Sevilla marcha en el noveno lugar de la tabla con siete puntos, fruto de dos victorias, un empate y dos derrotas.