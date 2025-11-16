    Cruz Azul

    Campeones con Cruz Azul descienden con Godoy Cruz en el futbol argentino

    Fin de semana triste para la afición de La Máquina con memoria.

    Por:
    Juan Regis.
    Video Fin de semana triste para Cruz Azul por el descenso en Argentina

    La afición de Cruz Azul con memoria vivió un fin de semana amargo tras la noticia del descenso en el futbol argentino que se llevó a tres jugadores clave de la ansiada 'Novena' de La Máquina en el 2021.

    El equipo Godoy Cruz perdió la categoría en la primera división de Argentina y con ello se llevó a Juan Escobar, Walter Montoya y Guillermo Pol Fernández tras el empate a un gol con el Deportivo Riestra.

    De los tres mencionados, solo Juan Escobar fue titular indiscutido a lo largo del campeonato y tuvo participación en el juego por el no descenso.

    En cuanto a Pol Fernández, recordado por haber participado en gol del título de Cruz Azul en el torneo Guardianes 2021, vio minutos de manera esporádica y un final inesperado en Argentina tras haber defendido los colores de Boca Juniors.

    Godoy Cruz, club histórico de Argentina, quedó en el 14 de 15 de la Zona B del campeonato tras 16 fechas en las que solo ganó un partido para un total de 12 puntos.

    Por otra parte, la actualidad de Cruz Azul en el actual Apertura 2025 no podía ser más contrastante luego de seis meses en los que La Máquina de Nicolás Larcamón demostró ser uno de los candidatos al título.

    Cruz Azul clasificó de manera directa a los Cuartos de Final de la Liguilla, donde enfrentará a Chivas y tendrá la ventaja de cerrar la serie en casa.

