"Como saben no hay nada, todavía no he firmado, tengo por delante la revisión médica. La verdad que estoy muy contento de llegar a un club tan grande como lo es Cruz Azul. Espero poder ayudarlo desde la humildad y el trabajo. Obviamente sé que quizás el Apertura (2023) no fue tan bueno, pero trataremos de que Cruz Azul sea lo mejor para lo que es la institución y trataremos de hacer lo mejor para dejar al equipo en lo más alto.