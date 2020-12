CALENDARIO LIGA MX GUARD1ANES CLAUSURA 2021

CLÁSICO NACIONAL : Se jugará el domingo 14 de marzo en el Estadio Akron a las 22:00 horas ET, Jornada 11. CLÁSICO JOVEN : El América vs. Cruz Azul será en el Estadio Azteca con las Águilas como locales el 17 de abril a las 22:05 horas ET, Jornada 15. CLASICO CAPITALINO : Domingo 2 de mayo es la fecha en el Estadio Olímpico Universitario para el duelo entre Pumas y América, Jornada 17. CLÁSICO TAPATÍO : Sábado 24 de abril a las 20:00 horas ET en el Estadio Jalisco por la Jornada 16. CLÁSICO REGIO : Sábado 24 de abril a las 22:00 horas ET en el Estadio Universitario por la Jornada 16.

1.- Puebla vs. Chivas | Estadio Cuauhtémoc | Viernes 8 de enero | 20:30 hrs ET

2.- Tijuana vs. Pumas | Estadio Caliente | Viernes 8 de enero | 22:00 hrs

3.- Mazatlán vs Necaxa | Estadio Mazatlán | Viernes 8 de enero | 22:30 hrs

4.- Atlas vs. Monterrey | Estadio Jalisco | Sábado 9 de enero | 18:00 hrs

5.- Tigres vs. León | Estadio Universitario | Sábado 9 de enero | 20 hrs (hc)

6.- América vs. Atlético de San Luis | Estadio Azteca | Sábado 9 de enero | 22 hrs

7.- Toluca vs Querétaro | Estadio Nemesio Diez Universitario | Domingo 10 de enero | 13 hrs

8.- Pachuca vs. Juárez | Estadio Hidalgo | Lunes 11 de enero | 22 hrs

9.- Santos vs. Cruz Azul | Estadio TSM Corona | Miércoles 13 de enero | 22 hrs