'Búfalo' Aguirre revela foto de cómo quedó su rostro tras fuerte golpe sufrido en San Luis
El jugador de América sorprende al postear esta imagen en las redes sociales: ¡quedó como boxeador!
Rodrigo 'Búfalo' Aguirre, jugador de América, posteó en redes sociales cómo quedó su rostro después del fuerte golpe recibido por parte de Andrés Sánchez en la victoria azulcrema a domicilio ante el Atlético de San Luis.
El jugador de las Águilas dio a conocer en sus redes sociales la imagen de cómo quedó su cara al día después de que sufriera el golpe en el Estadio Alfonso Lastras.
El ojo izquierdo del 'Búfalo', quien en la imagen está acompañado por su esposa, se ve sumamente inflamado, además de que el ojo prácticamente le impide buena parte de su visibilidad de ese lado.
Como si fuera boxeador, Rodrigo Aguirre sorprendió con su aspecto y si bien no hay parte médico oficial, luce más que complicado que el uruguayo esté en el Clásico Capitalino ante Pumas este fin de semana.
Tras la acción con Andrés Sánchez, Rodrigo Aguirre fue incluso llevado a un hospital en pleno partido entre San Luis y América para descartar alguna lesión de gravedad.