Liga MX Cruz Azul vs. Pumas reviven las finales entre los grandes de la Liga MX Cruz Azul y Pumas suman un nuevo capítulo en finales disputadas entre los llamados equipos grandes de México.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video La Final del Clausura 2026 reencuentra nuevamente a dos históricos de la Liga MX

La Final del Clausura 2026 entre Cruz Azul y Pumas volverá a enfrentar a dos de los llamados cuatro grandes del futbol mexicano, en una serie que además reaviva una tradición de finales protagonizadas por los clubes más populares e históricos de la Liga MX.

A lo largo de la historia de los torneos largos y cortos, América, Chivas, Cruz Azul y Pumas han construido algunas de las rivalidades más intensas del balompié nacional, aunque no han sido tan frecuentes las ocasiones en las que dos de estos equipos se han encontrado en una final.

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La primera definición entre clubes grandes se remonta a la temporada 1971-1972, cuando Cruz Azul derrotó 4-1 al América para conquistar uno de los campeonatos más recordados de su época dorada.

¿Cómo se definía antes al campeón del futbol mexicano?

Vale la pena recordar que en México comenzó a definirse al campeón mediante una final desde la temporada 1970-1971. Antes de eso, el monarca era el equipo que más puntos hacía a lo largo de la fase regular.

Durante la década de los ochenta, América dominó buena parte de estas definiciones. Las Águilas vencieron a Chivas en la final de 1983-1984, superaron a Pumas en 1984-1985 y 1987-1988. También protagonizaron otra recordada serie ante Cruz Azul en 1988-1989.

En la era de los torneos cortos, los enfrentamientos entre grandes volvieron a tomar fuerza. Pumas venció a Chivas en la Final del Clausura 2004 por penales, mientras que América construyó una hegemonía reciente sobre Cruz Azul al derrotarlo en las finales del Clausura 2013, Apertura 2018 y Clausura 2024.

Ahora, el Clausura 2026 añadirá un nuevo capítulo a esta lista histórica con la serie entre Cruz Azul y Pumas, una rivalidad que ya tiene antecedentes en finales y que enfrenta a dos instituciones con enorme tradición.

Finales entre los cuatro grandes del futbol mexicano

1971-1972 Cruz Azul 4-1 América

1978-197 Cruz Azul 2-0 Pumas

1980-1981 Pumas 4-2 Cruz Azul

1983-1984 América 5-3 Chivas

1984-1985 América 4-2 Pumas (desempate)

1986-1987 Chivas 4-2 Cruz Azul

1987-1988 América 4-2 Pumas

1988-1989 América 5-4 Cruz Azul

1990-1991 Pumas 3-3 América (gol de visitante)

Clausura 2004 Pumas 1-1 Chivas (penales)

Clausura 2013 América 2-2 Cruz Azul (penales)

Apertura 2018 América 2-0 Cruz Azul

Clausura 2024 América 2-1 Cruz Azul