Liga MX Fiscalía General de la República investiga a Aquivaldo Mosquera por presunta defraudación fiscal Mosquera ya promovió un amparo ante la investigación de la que es blanco; siempre ha insistido en estar al corriente con sus obligaciones fiscales.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Fiscalía General de la República abre carpeta de investigación contra Aquivaldo Mosquera

El exfutbolista colombiano Aquivaldo Mosquera volvió a colocarse en el centro de la atención pública, luego de que se diera a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una investigación en su contra por un presunto caso de defraudación fiscal.

De acuerdo con reportes judiciales, el excapitán del América promovió un amparo para frenar actos relacionados con una carpeta de investigación abierta por autoridades federales. El caso estaría vinculado con presuntas irregularidades fiscales correspondientes a distintos ejercicios entre 2014 y 2019.

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¿Por qué investiga la FGR a Aquivaldo Mosquera?

La investigación es llevada por la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero. Inicialmente, el recurso legal fue presentado ante un juzgado administrativo en la Ciudad de México; sin embargo, el órgano determinó que el asunto debía ser analizado en materia penal.

Mosquera acudió personalmente a las instalaciones de la Fiscalía en marzo pasado para atender un citatorio relacionado con el caso. En aquel momento, el exjugador aseguró que nunca había tenido problemas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).