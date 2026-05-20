    Liga MX

    La revelación de Jordan Carrillo previo a la Final: su ídolo es leyenda del América

    El futbolista de Pumas confesó quién era su jugador mexicano referente y contó el origen de su nombre.

    Por:Kevin R. Yu
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    Video Jordan Carrillo sorprende y elige a leyenda del América como su ídolo

    Jordan Carrillo es el jugador del momento de Pumas tras darle el pase al equipo universitario a la Final de Liga MX con un golazo en la Semifinal de vuelta ante Pachuca.

    Carrillo charló en exclusiva con TUDN de cara a la Final del Clausura 2026 frente a Cruz Azul y reveló el futbolista mexicano que fue su referencia de niño: Cuauhtémoc Blanco.

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    “A mí me gustaba mucho Cuauhtémoc (Blanco), cómo jugaba, su estilo, todo eso, sentía que era un jugador diferente a los demás, me gustaba mucho”, respondió Jordan Carrillo pese a la advertencia de David Faitelson: “Cuidado con lo que dices porque eres jugador de Pumas”.

    ¡¿Jordan Carrillo en homenaje a Michael Jordan?!

    Además, Jordan Carrillo reveló el insólito origen de su nombre, pues se llama así por Michael Jordan, leyenda de los Chicago Bulls, ya que su papá es fanático de la NBA, incluso pensó en nombrarlo Jordan O’Neal por el histórico jugador de Lon Angeles Lakers.

    “Yo te llamo Michael Jordan”, mencionó David Faitelson, a lo que el futbolista de Pumas respondió: “Sí he escuchado”

    “Oye, pero no te pusieron Michael Jordan”… continuó Faitelson que se mostró sorprendido por la contestación de Carrillo: “Sí, sí me pusieron, a mi papá le gustaba el basquetbol. Me iba a poner Jordan O’Neill, imagínate… mi mamá le dijo ‘tranquilo’”.

    Jordan Carrillo buscará continuar con su gran nivel en Pumas con el objetivo de ayudar al equipo a levantar el octavo título de Liga MX de su historia, incluso sueña con meterse a la convocatoria final de la Selección Mexicana para el Mundial 2026.

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