Cruz Azul León vs. Cruz Azul | Horario y dónde ver este encuentro de la Jornada 1 de la Liga MX La Fiera y La Máquina vuelven a las canchas en el inicio del Torneo Clausura 2026 y te decimos dónde verlo.

Inicia el Torneo Clausura 2026 y uno de los juegos que más llamarán la atención será el que se dispute en el Nou Camp, cuando el León reciba a un Cruz Azul que busca demostrar su intenciones de ser campeón desde esta Jornada 1 de la Liga MX.

León llega a esta nueva competencia local con ánimos de cambiar la imagen que dejaron en el torneo pasado, luego de quedar ubicado en el puesto 17 de la tabla al solamente lograr tres victorias y acumular un total de 13 unidades.

Por su parte, Cruz Azul, que hizo una gran campaña al quedar en el tercer lugar general, se quedó nuevamente en la orilla de la Final al empatar con Tigres en las Semifinales y quedar fuera por posición en la tabla, por lo que llega a esta nueva aventura con sed de revancha.

HORARIO Y DÓNDE VER LEÓN VS. CRUZ AZUL

Cuándo: Sábado 10 de enero en el Nou Camp de León.

Horario: A las 7:00 pm de la Ciudad de México y a las 8:00 pm del Este, 7:00 pm del Centro y 5:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.