    Cruz Azul

    León vs. Cruz Azul | Horario y dónde ver este encuentro de la Jornada 1 de la Liga MX

    La Fiera y La Máquina vuelven a las canchas en el inicio del Torneo Clausura 2026 y te decimos dónde verlo.

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google
    Video León vs. Cruz Azul | Horario y dónde ver este encuentro de la Jornada 1

    Inicia el Torneo Clausura 2026 y uno de los juegos que más llamarán la atención será el que se dispute en el Nou Camp, cuando el León reciba a un Cruz Azul que busca demostrar su intenciones de ser campeón desde esta Jornada 1 de la Liga MX.

    León llega a esta nueva competencia local con ánimos de cambiar la imagen que dejaron en el torneo pasado, luego de quedar ubicado en el puesto 17 de la tabla al solamente lograr tres victorias y acumular un total de 13 unidades.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Tijuana y América dividen puntos en la Jornada 1 del Clausura 2026
    1 mins

    Tijuana y América dividen puntos en la Jornada 1 del Clausura 2026

    Liga MX
    Resumen | Atlas inicia con triunfo vs Puebla en el Clausura 2026
    5:51

    Resumen | Atlas inicia con triunfo vs Puebla en el Clausura 2026

    Liga MX
    Ahogan grito de gol al América, ¿era o no fuera de juego?
    1:50

    Ahogan grito de gol al América, ¿era o no fuera de juego?

    Liga MX
    Ángel Zaldívar se va a probar suerte al futbol del extranjero
    1:22

    Ángel Zaldívar se va a probar suerte al futbol del extranjero

    Liga MX
    Tijuana vs. América EN VIVO por el Clausura 2026 de Liga MX: ¡Empate en La Frontera!
    60 Historias
    Liveblog

    Tijuana vs. América EN VIVO por el Clausura 2026 de Liga MX: ¡Empate en La Frontera!

    Liga MX
    Tony Leone contesta en inglés en su presentación con Pumas
    1 mins

    Tony Leone contesta en inglés en su presentación con Pumas

    Liga MX
    La Liga Expansión MX nutre a cinco equipos de la Liga MX
    1:15

    La Liga Expansión MX nutre a cinco equipos de la Liga MX

    Liga MX
    Refuerzo de Pumas: “Voy a contestar en inglés, perdón si no saben”
    2:10

    Refuerzo de Pumas: “Voy a contestar en inglés, perdón si no saben”

    Liga MX
    ¿Por qué León, Pumas y Mazatlán no serían campeones este Clausura 2026?
    1:28

    ¿Por qué León, Pumas y Mazatlán no serían campeones este Clausura 2026?

    Liga MX
    Palavecino enumera las razones para ir al Cruz Azul
    1:42

    Palavecino enumera las razones para ir al Cruz Azul

    Liga MX

    Por su parte, Cruz Azul, que hizo una gran campaña al quedar en el tercer lugar general, se quedó nuevamente en la orilla de la Final al empatar con Tigres en las Semifinales y quedar fuera por posición en la tabla, por lo que llega a esta nueva aventura con sed de revancha.

    HORARIO Y DÓNDE VER LEÓN VS. CRUZ AZUL

    • Cuándo: Sábado 10 de enero en el Nou Camp de León.
    • Horario: A las 7:00 pm de la Ciudad de México y a las 8:00 pm del Este, 7:00 pm del Centro y 5:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.
    • Dónde ver: Este encuentro podrás vero a través de Univision, TUDN, tudn.com y la app de TUDN.
    Relacionados:
    Cruz AzulLeón

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Toros Neza
    Gratis
    Casados con hijos
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX