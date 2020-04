"Bofo" pone de ejemplo al América de lo que tiene que hacer Chivas

"Hay un buen plantel en Chivas, pero le ha costado mantener el plantel, en el último campeonato hicieron lo mismo que hicieron en 2006, vendieron jugadores, vendieron a Oswaldo Sánchez, me vendieron a mí, y así no se puede, en cambio otras instituciones campeones se arman más, como América, después de ser campeón, se fueron uno o dos elementos y llegaron 3 y así están siempre luchando en lo alto", dijo para Futbol Club de TUDN .

“Sinceramente no hay líder en Chivas, llegan jugadores y se van, y en la Selección me tocó otra época, con jugadores líderes y ahorita el que puede ser es Guardado pero ya va de salida, Chicharito, pero son muy pocos jugadores”.

Además, Bautista no dudó en señalar que, "guste o no", es considerado por algunos como el último gran ídolo de las Chivas.

“Pienso que se tendría que hacer una encuesta a toda la afición, mucha gente nos recuerda, a mí en lo personal me recuerdan y me ha comentado que soy el último ídolo, a unos le gustan, a otros no, es polémica, yo me siento agrradecido de haber vestido esa camiseta del Guadalajara”.