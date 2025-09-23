Video Suena la alerta sísmica y la reacción de Anthony Martial se hace viral de inmediato

Germán Berterame destacó la llegada e impacto que genera Anthony Martial en Monterrey, incluso el delantero del Tri espera aprender los mejores movimientos del francés, quien también fue pretendido por Pumas.

“Impresionante. Otro top mundial. Me pone muy contento poder disfrutar de estar a su lado y aprender mucho de él también”, declaró Berterame antes de que Rayados viaje a Toluca para enfrentar a los Diablos Rojos este miércoles en la Jornada 10.

Berterame descartó sentirse amenazado por el fichaje de Martial, al contrario, cree que entre ambos se pueden potenciar y elevar el nivel de la delantera del Monterrey.

“La competencia interna, siempre y cuando sea sana, te impulsa hacia adelante. Trato de aprender de él, ya lo conocemos, sabemos sus cualidades. Quiero estar cerca, aprender sus movimientos. Creo que eso nos va a potenciar a los dos”, añadió.

Tanto Berterame como Martial vieron minutos en la remontada que Rayados sufrió contra América (2-2), sin embargo, no les tocó jugar juntos; ante esa posibilidad, el delantero de la Selección Mexicana contestó lo siguiente.

“Bueno, esa no es decisión mía, eso hay que preguntárselo al técnico. Nosotros trabajamos para jugar, pero es él quien decide. Ojalá podamos jugar juntos o apoyarnos mutuamente”.

Germán Berterame ha anotado cinco de los 20 goles que ha anotado Monterrey en el Torneo Apertura 2025, donde es sublíder con 22 puntos, a uno de Cruz Azul.