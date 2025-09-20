    Monterrey

    La alerta sísmica suena en plena presentación de Anthony Martial

    El flamante refuerzo de Rayados fue parte de los protocolos del 19 de septiembre y su reacción se hizo viral.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video Suena la alerta sísmica y la reacción de Anthony Martial se hace viral de inmediato

    Rayados de Monterrey presentaron este viernes a Anthony Martial como su nuevo refuerzo, en un acto que coincidió con el Simulacro Nacional 2025, generando una curiosa anécdota durante la ceremonia.

    El delantero francés, quien portará el número 9, aseguró sentirse motivado por unirse al equipo regiomontano y dijo estar preparado para debutar cuando lo indique el técnico Domènec Torrent. “Fue una excelente decisión venir aquí”, expresó el exjugador del Manchester United al dirigirse a la afición albiazul.

    El momento inesperado se produjo cuando las alarmas del simulacro comenzaron a sonar en los teléfonos de directivos, prensa y asistentes.

    Incluso José Antonio 'Tato' Noriega, presidente deportivo del club, recibió la notificación y tocó el brazo de Martial en tono de advertencia, lo que generó risas entre los presentes y desconcierto en el atacante, poco familiarizado con este tipo de protocolos fuera de Europa.

    Pese a la interrupción, el evento sirvió para que Martial reiterara su compromiso con el proyecto de Rayados, destacando la ambición de la institución y el nivel competitivo de la Liga MX. Con su llegada, Monterrey busca fortalecer el ataque y mantener protagonismo en el torneo.

