Atlético de San Luis y el FC Juárez se enfrentarán en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez en la jornada 16 de la Liga MX Apertura 2025. En la tabla de clasificación, el equipo local se encuentra en la posición 11, acumulando un total de 16 puntos y cinco victorias en la temporada. La reciente derrota del Atlético de San Luis podría afectar su rendimiento en este partido decisivo.

Los seguidores de la Liga MX tendrán su atención puesta en el FC Juárez, que actualmente ocupa la posición 9 con 20 puntos y también ha conseguido cinco victorias en lo que va de la temporada. Tras un reciente empate, el equipo ha logrado mantener una racha competitiva. Dada la diferencia de puntos entre ambos equipos, este encuentro será clave en la búsqueda de mejorar sus posiciones en la tabla. Para conocer cómo y dónde ver este partido, sigue leyendo.

PUBLICIDAD

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO ATLÉTICO DE SAN LUIS VS. FC JUÁREZ DE LA JORNADA 16

Atlético de San Luis llega al partido con la moral baja tras caer ante Necaxa, lo que genera dudas en su rendimiento y presión para revertir la situación en casa. Por su parte, FC Juárez, que rescató un punto frente a Puebla, busca mantener el impulso y demostrar que puede ser un rival complicado en esta jornada.

Cuándo es el Atlético de San Luis vs. FC Juárez: el juego es el viernes 31 de octubre de 2025 en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez.

A qué hora es el Atlético de San Luis vs. FC Juárez: el partido inicia en México a las 9:00PM; en Estados Unidos es a las 11:00PM tiempo del Este, 10:00PM tiempo del Centro y 8:00PM tiempo del Pacífico.

Dónde ver el Atlético de San Luis vs. FC Juárez: El evento estará disponible en los Estados Unidos a través de ViX.