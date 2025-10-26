En un partido de locura el Necaxa se impuso sobre Atlético de San Luis que comprometió su lugar en el Play In del Apertura 2025 de la Liga MX.

Los potosinos tenían en su mano la décima posición, pero en un partido de volteretas los Rayos lo ganaron de último minuto que, matemáticamente los tiene en la pelea pese a estar en la zona baja de la tabla.

Las emociones llegaron al Alfonso Lastras hasta la segunda parte, primero con gol de Joao Pedro que adelantó al San Luis al minuto 53’.

Pero la alegría de los locales se acabó en cuestión de minutos luego de que al 57’ Necaxa empatara con autogol de Eduardo Águila y al 59’ le diera la vuelta al marcador con cabezazo de Tomás Badaloni.

Sin embargo, poco le duró el gusto a los Rayos ya que al minuto 62 Joao Pedro anotó su doblete y el 2-2 en ese momento, y al 68’ San Luis le dio la vuelta con golazo de Sébastien Salles-Lamonge.

Y nuevamente el Necaxa tuvo que venir de atrás y al 73’, Kevin Rosero aprovechó un regaló y puso el 3-3 y todo indicaba que dividirían puntos en el Alfonso Lastras, pero al minuto 90+3 Cambindo sentenció el juego para el 3-4 final en favor de los Rayos.