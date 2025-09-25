Video ¡Búfalo Aguirre abandona el partido del América por un golpe durísimo en el ojo!

Rodrigo 'Búfalo' Aguirre abandonó el partido de América ante Atlético de San Luis por un golpe que sufrió en la cara en una jugada del encuentro.

El delantero uruguayo, al puro estilo com si fuera boxeador, salió del campo del Estadio Alfonso Lastras con su ojo derecho completamente inflamado, lo que no le permitía continuar.

PUBLICIDAD

De acuerdo a los primeros reportes, la doctora de la Liga MX para protocolo de conmoción, descartó eso, pero sugirió tomografía por una posible fractura en el globo ocular del sudamericano.

¿CÓMO SUFRIÓ EL GOLPE 'BÚFALO' AGUIRRE?



La acción se dio al minuto 40 del partido en una jugada donde el portero Andrés Sánchez salió con intención de despejar un balón, pero en su movimiento le dio un codazo accidental a Rodrigo Aguirre en el rosto.

El jugador del América cayó en el campo de juego, al tiempo que entraron las asistencias médicas para conocer el estado del elemento. Tras unos minutos, se paró el uruguayo y se le vio el rostro inflamado.

En caso de confirmarse lo peor, Aguirre se sumaría a la reciente baja de Dagoberto Espinoza, así como las de Henry Martín y Jonathan dos Santos.