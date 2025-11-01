Video ¡Por el milagro! Atlas busca colarse al Play-in ante el mismísimo Diablo

Atlas y Toluca se enfrentarán en el Estadio Jalisco en la Jornada 16 de la Liga MX Apertura 2025. En la tabla, Atlas se encuentra en la posición 12 con 16 puntos acumulados tras conseguir cuatro victorias en la temporada. La reciente derrota del equipo local ha impactado su rendimiento en las últimas jornadas.

En contraste, Toluca disfruta de una situación favorable, liderando la clasificación con 33 puntos y un total de 10 victorias en la temporada. Tras un empate en su último juego, el equipo visitante busca mantener su ventaja en la tabla. El calendario de la Liga MX marca un nuevo encuentro: para conocer cómo y dónde se televisa este partido, sigue leyendo.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO ATLAS VS. TOLUCA DE LA JORNADA 16

Atlas llega al partido con la presión de haber caído ante Guadalajara, lo que genera dudas en su rendimiento y la necesidad de redimirse frente a su afición. Por otro lado, Toluca, tras rescatar un punto contra Pachuca, busca mantener su impulso y demostrar que puede competir con solidez en este encuentro.

Cuándo es el Atlas vs. Toluca: el juego es el sábado 1 de noviembre de 2025 en el Estadio Jalisco.

A qué hora es el Atlas vs. Toluca: el partido inicia en México a las 5:00PM; en Estados Unidos es a las 7:00PM tiempo del Este, 6:00PM tiempo del Centro y 4:00PM tiempo del Pacífico.

Dónde ver el Atlas vs. Toluca: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de Canal 5, TUDN y ViX; en Estados Unidos velo por Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.