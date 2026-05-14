Liga MX Cruz Azul vs. Chivas: Joel Huiqui revela su estrategia para la Semifinal de vuelta El director técnico del Cruz Azul habló de las fortalezas de su rival y contó cómo lo afrontará en el Jalisco para tratar de conseguir el pase a la Final.

Video La estrategía que utilizó Joel Huiqui para complicarle el planteamiento a Milito

Cruz Azul vs. Chivas acabó con empate en el Estadio Banorte dentro del partido de vuelta de Semifinales de la Liga MX Clausura 2026 y para ello Joel Huiqui, director técnico de La Máquina, reveló cómo será su estrategia para el partido de vuelta en el Estadio Jalisco.

“Esto es la Liguilla, la Liguilla es así, siempre hay complicaciones, cuando presentas un planteamiento de partido, sobre todo las lesiones, o condiciones de salud se complicó en este partido. Gracias al plantel que tenemos, sacamos datos muy marcados. Son jugadores jóvenes, con pocos minutos y uno de ellos debutó en Primera División

PUBLICIDAD

“El planteamiento fue simple. Esto es parte de l Liguilla, me encanta porque son juegos tan abiertos como este, sobre todo equipos tan increíble como Chivas que propone, te va a presionar, es intenso. La serie está abierta, es una serie increíble, estoy feliz con mi equipo”, indicó Joel Huiqui en conferencia de prensa posterior al partido.

CRUZ AZUL VA POR LA DEFENSIVA DE CHIVAS PARA SUPERAR LAS SEMIFINALES

Joel Huiqui habló sobre cómo plantarse en la cancha del Estadio Jalisco, que será sede del juego de vuelta de Semifinales en el Clausura 2026 debido a que el Estadio Akron se debió entregar para el Mundial 2026.

“La intensidad del juego no te da para ese tipo de roces dentro del campo que es parte del juego, pero me parece que el partido está abierto, la serie está abierta, nuestra idea y planteamiento en cada partido que hemos demostrado es en ganar, no hay diferencia para la vuelta.