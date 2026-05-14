Liga MX Gabriel Milito evita la polémica con el arbitraje, destaca a Sandoval y ve justo el empate El técnico de Guadalajara también habló sobre lo que está sucediendo con Santiago Sandoval en el plantel.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video A Milito no le sorprende el futbol de Santiago Sandoval

Chivas sacó el empate ante Cruz Azul en el partido de ida de las Semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX, el juego en el Banorte fue disputado, pero con polémica arbitral.

Sobre este tema, Gabriel Milito, técnico de Chivas habló en la conferencia de prensa, se le cuestionó sobre la jugada en la que le marcan penalti a Christian Ebere.

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“Me gustaría darle una opinión, pero ya saben que pienso en relación a los arbitrajes luego de los partidos, como es mi costumbre, no suelo hablar tampoco lo voy a hacer ahora, porque no va a modificar absolutamente nada, entonces mejor centrarme en hablar del juego, del partido porque para el análisis de distintas jugadas están ustedes (prensa) que pueden dar su opinión y prefiero en hablar del juego”.

Por otra parte, Milito afirmó que no está deslumbrado por lo que hace Santiago Sandoval en el equipo, ya que desde lo conoció le agradó su forma de ser y de jugar.

“Con respecto a Sandoval, a mí no me sorprende en nada lo que gana, es un jugador que nos sorprendió gratamente desde que lo conocimos y siempre que lo necesitamos estuvo a pesar de su juventud tiene una gran mentalidad demás de un gran talento, l e suceden estas cosas porque tiene con qué hacerlo y para mí no es ninguna sorpresa”.

Así le pareció el partido a Gabriel Milito

Sobre el partido en la cancha del Estadio Banorte, Gabriel Milito señaló que el juego es parejo, no ve mal el empate, sin embargo, consideró que le hubiera gustado salir con la victoria ya que tuvieron la ventaja en dos ocasiones.

“ Fue un partido parejo, realmente y así será la vuelta, siempre y en cada uno de los partidos que jugamos con Cruz Azul independientemente de cuál es el resultado siempre han sido partidos muy disputados donde ellos nos intentan neutralizar a partir de jugar mano a mano, porque los dos queremos el dominio de la pelota”.

“Fue muy disputado, muy intenso, los jugadores hicieron n gran desgaste, competimos muy bien ante un gran equipo, por supuesto que si vas ganando en dos oportunidades nos gustaría terminar ganando el partido, pero hay un rival enfrente que es bueno, estamos hablando de semifinales de la liga y acá no hay rivales fáciles, considero que el empate estuvo bien”.