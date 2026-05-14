Liga MX Iván Silva rompió en llanto tras debutar en la primera división de la Liga MX con Cruz Azul El joven de la Máquina Celeste cumplió el sueño de todo jugador y no lo hizo en cualquier partido, lo hizo en una semifinal.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Iván Silva debuta en primera división con Cruz Azul en una semifinal

Cruz Azul y Chivas igualaron en el partido de ida de las Semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX, el marcador terminó 2-2 con una jugada polémica en el área de Chivas.

En el trámite, Santiago Sandoval y Ángel Sepúlveda marcaron los goles de Chivas, mientras que Charly Rodríguez y Christian Ebere lo hicieron por la Máquina.

PUBLICIDAD

Pero hubo una jugada que Joel Huiqui, técnico de los Celestes cambió la noche para uno de sus jugadores, al minuto 90 realizó tres cambios, uno de ellos fue el debut de un joven de 19 años.

Se trata de Iván Silva, quien ingresó por Amaury García, él juvenil que tenía un largo camino en las fuerzas básicas de Cruz Azul se presentó en el máximo circuito del Futbol Mexicano.

Fueron seis minutos de ensueño para Iván quien tras el pitazo final se hincó en el terreno de juego, agradeció y tras un abrazo con sus compañeros rompió en llanto de la emoción tras haber debutado.

Además, Silva se acercó para celebrar con su familia que se encontraba en la grada del Estadio Banorte, se quitó la camisa de juego y se la regaló a uno de sus familiares que la presumió con una gran sonrisa.

El chico Iván Silva ya había sido convocado con el primer equipo de Cruz Azul, pero no tuvo oportunidad de debutar, pero este día le quedará marcado para toda su carrera.