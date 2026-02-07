Liga MX Nicolás Larcamón festeja en grande tras el empate de Cruz Azul en Toluca El técnico de la Máquina no pudo estar en la banca porque estaba cumpliendo un partido de suspensión.

En la grada enfocaron a Nicolás Larcamón, técnico de Cruz Azul, quien estaba pagando un partido de suspensión tras ser expulsado en el partido anterior.

Su euforia fue tal, que el radio o un celular salió volando, el técnico se dio cuenta de eso, pero no pudo contenerse y siguió el festejo por el gol.

Este juego también sirvió para que se diera el debut de su refuerzo, Christian Ebere, quien intervino en el gol del empate.