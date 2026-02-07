Nicolás Larcamón festeja en grande tras el empate de Cruz Azul en Toluca
El técnico de la Máquina no pudo estar en la banca porque estaba cumpliendo un partido de suspensión.
Cruz Azul se metió al campo del bicampeón Toluca y sacó el empate en el duelo de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX.
Los Diablos Rojos estuvieron arriba en el marcador por muchos minutos gracias a la anotación de Paulinho.
En la segunda mitad llegó el gol de José Paradela, quien llegó a cuatro anotaciones en lo que va del torneo.
En la grada enfocaron a Nicolás Larcamón, técnico de Cruz Azul, quien estaba pagando un partido de suspensión tras ser expulsado en el partido anterior.
Su euforia fue tal, que el radio o un celular salió volando, el técnico se dio cuenta de eso, pero no pudo contenerse y siguió el festejo por el gol.
Este juego también sirvió para que se diera el debut de su refuerzo, Christian Ebere, quien intervino en el gol del empate.
El próximo partido de Cruz Azul en el Clausura 2026 de la Liga MX será ante Tigres en casa.