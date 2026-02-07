Liga MX América vs. Monterrey: Así funciona la cámara arbitral de la Liga MX en vivo La cámara arbitral llega a la Liga MX para usarse en mínimo 40 partidos del 2026.

Video Impresionante: Así es la cámara del árbitro que se estrenó en la Liga MX



América vs. Monterrey hará historia al ser el primer partido de la Liga MX en el que se utilice la cámara arbitral que se emplea en ligas de élite como la Premier League y que fue probada en el Mundial de Clubes 2025.

Previo al duelo de la Jornada 5 del Torneo Clausura 2026, la Liga MX anunció la llegada de la cámara arbitral a la competencia en busca de “ampliar e impulsar la experiencia de los aficionados”.

El uso de la cámara arbitral, también conocida como RefCam, en competencias nacionales e internacionales en todo el mundo fue aprobada por la IFAB (International Football Association Board) en julio del 2025 tras las pruebas satisfactorias que se realizaron en el Mundial de Clubes 2025.

La innovación también juega en la cancha. ⚽📷



La Cámara Arbitral llega a la #LigaDeLaAfición y se estrenará en el América vs Monterrey para ampliar e impulsar la experiencia de los aficionados. pic.twitter.com/sBHDoVIAjs — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 7, 2026

¿Cómo se utilizará la cámara arbitral en la Liga MX?

La cámara arbitral es un dispositivo corporal que se coloca en la diadema y a la altura del oído del árbitro con la finalidad de transmitir imágenes en primera persona.

Cabe destacar que, la cámara arbitral no registra audio y para implementarse, se debe solicitar autorización a la FIFA y la IFAB que tienen reglas especificas para su uso.

La Liga MX detalló que el objetivo de la FIFA y la IFAB es “impulsar las repercusiones positivas en la conducta de los jugadores durante los partidos”.

Además, de ser una “nueva herramienta para mejorar la experiencia de los fans y ampliar la oferta de ángulos televisivos”.