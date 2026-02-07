    Liga MX

    América vs. Monterrey: Así funciona la cámara arbitral de la Liga MX en vivo

    La cámara arbitral llega a la Liga MX para usarse en mínimo 40 partidos del 2026.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video Impresionante: Así es la cámara del árbitro que se estrenó en la Liga MX


    América vs. Monterrey hará historia al ser el primer partido de la Liga MX en el que se utilice la cámara arbitral que se emplea en ligas de élite como la Premier League y que fue probada en el Mundial de Clubes 2025.

    PUBLICIDAD

    Previo al duelo de la Jornada 5 del Torneo Clausura 2026, la Liga MX anunció la llegada de la cámara arbitral a la competencia en busca de “ampliar e impulsar la experiencia de los aficionados”.

    Más sobre Liga MX

    América vs. Monterrey EN VIVO: Sigue el partido de la Jornada 5 de la Liga MX Clausura 2026
    1 mins

    América vs. Monterrey EN VIVO: Sigue el partido de la Jornada 5 de la Liga MX Clausura 2026

    Liga MX
    Resumen | Pachuca se lleva los tres puntos en el Hidalgo
    6:02

    Resumen | Pachuca se lleva los tres puntos en el Hidalgo

    Liga MX
    ¡Bombazo de Christian Rivera! Golazo de los Tuzos para el 2-0
    1:31

    ¡Bombazo de Christian Rivera! Golazo de los Tuzos para el 2-0

    Liga MX
    ¡Espectacular remate de Guilherme Castillo! Juárez cerca del empate
    1:31

    ¡Espectacular remate de Guilherme Castillo! Juárez cerca del empate

    Liga MX
    ¡Llegó el invitado al Hidalgo! Rey Salomón abre el marcador para Tuzos
    1:34

    ¡Llegó el invitado al Hidalgo! Rey Salomón abre el marcador para Tuzos

    Liga MX
    Así fue el debut de Christian Ebere con Cruz Azul en Liga MX
    1 mins

    Así fue el debut de Christian Ebere con Cruz Azul en Liga MX

    Liga MX
    Nicolás Larcamón festeja en grande tras el empate de Cruz Azul en Toluca
    1 mins

    Nicolás Larcamón festeja en grande tras el empate de Cruz Azul en Toluca

    Liga MX
    ¡Se cimbran las redes de Juárez! Disparo implacable de Carlos Sánchez
    1:32

    ¡Se cimbran las redes de Juárez! Disparo implacable de Carlos Sánchez

    Liga MX
    Resumen | Querétaro suma sus primeros tres puntos del Clausura 2026
    6:01

    Resumen | Querétaro suma sus primeros tres puntos del Clausura 2026

    Liga MX
    ¡Arranca el partido Pachuca vs. FC Juárez! EN VIVO Aquí
    0:35

    ¡Arranca el partido Pachuca vs. FC Juárez! EN VIVO Aquí

    Liga MX

    El uso de la cámara arbitral, también conocida como RefCam, en competencias nacionales e internacionales en todo el mundo fue aprobada por la IFAB (International Football Association Board) en julio del 2025 tras las pruebas satisfactorias que se realizaron en el Mundial de Clubes 2025.

    ¿Cómo se utilizará la cámara arbitral en la Liga MX?

    La cámara arbitral es un dispositivo corporal que se coloca en la diadema y a la altura del oído del árbitro con la finalidad de transmitir imágenes en primera persona.

    Cabe destacar que, la cámara arbitral no registra audio y para implementarse, se debe solicitar autorización a la FIFA y la IFAB que tienen reglas especificas para su uso.

    La Liga MX detalló que el objetivo de la FIFA y la IFAB es “impulsar las repercusiones positivas en la conducta de los jugadores durante los partidos”.

    Además, de ser una “nueva herramienta para mejorar la experiencia de los fans y ampliar la oferta de ángulos televisivos”.

    La Liga MX probará la cámara arbitral en mínimo 40 partidos durante el 2026, iniciando en la Jornada 5 del Clausura 2026 con el América vs. Monterrey que dirigirá Oscar Mejía García en el Estadio Ciudad de los Deportes.

    Relacionados:
    Liga MX