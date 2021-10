"Yo siempre dije que no iba a hablar del arbitraje, pero hoy claramente hubo un penal más grande que una casa, este penal se suma al gol anulado ante Puebla el partido pasado que era lícito, a la mano de Pumas y no cobran penal, si me sigo yendo atrás, al gol anulado de Gigliotti contra San Luis. En todos los partidos hubo un fallo polémico, la verdad es que ya es una acumulación de errores muy grandes, el penal que atajó Cota al América y se pateó de vuleta, estaba quince centímetros adelantado de la línea, bueno y respetuoso sí, pero 'buenudo' tampoco, de esto también hay que hablar porque son

seis, siete o cinco fallos seguidos que no tienen explicación", dijo Holan en conferencia de prensa.