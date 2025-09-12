Óliver Torres revela como convenció a Anthony Martial para fichar con Rayados

Óliver Torres, jugador español del Monterrey, habló sobre cómo convenció a Anthony Marcial para que fichara con el conjunto regiomontano de la Liga MX.

El jugador español habló este viernes con los medios y allí fue reveló la charla que tuvo con el francés antes de que arreglara su vinculación con Rayados.

“ No sé si soy objetivo, pero es verdad que yo todo lo que le puedo decir es algo bueno. Entonces él me dijo que necesitaba un cambio. Y yo le dije que no había mejor cambio que venirse aquí para salir de su zona de confort a vivir cosas nuevas”, dijo Oliver.

“Como he dicho, la experiencia de la Liga MX creo que es increíble. La emoción que hay en cada partido, en cada Liguilla, el nivel tan alto que hay. Y venir a un club con la posibilidad de ganar, que es lo que todos queremos, pues creo que hace que sea muy bonito y creo que le convencí rápido”, agregó el español.

“O sea, no rápido, pero bueno, le dije todas las cosas buenas que tenía el proyecto, todas las cosas buenas que tenía México como país y estoy seguro de que aquí va a ser muy feliz", concluyó.

Según infromación de Diego Armando Medina para TUDN, hay un acuerdo tripartito entre Rayados, Anthony Martial y el AEK Atenas para que el atacante francés se convierta en futbolista del Monterrey.