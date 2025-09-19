    Monterrey

    'Tato' Noriega le responde a Pumas por fichaje de Anthony Martial

    El presidente de Rayados dio su versión sobre la negociación con el delantero francés que fue presentado este viernes.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video ¿Martial a Pumas? La firme respuesta de Tato Noriega ante su llegada a México

    José Antonio Noriega, presidente de Rayados, respondió este viernes y dio su versión sobre el fichaje de Anthony Martial después de las acusaciones de Pumas de haberse atravesado para llevarse al delantero francés.

    En la rueda de prensa de la presentación del delantero galo ante los medios, el directivo dio detalles de lo sucedido con Martial.

    “A ver, para nosotros algo muy claro. Teníamos, como bien dijo Héctor, la recomendación de Domenec (Torrent) de acelerar las negociaciones con Anthony porque era un jugador que le atraía mucho y al estar nosotros de acuerdo, pues dentro de las alternativas que teníamos fue la que por la que más empujamos”, señaló.

    “Fuimos avisados por parte de su gente, de sus agentes, que tenía muchas alternativas en diferentes partes del mundo y que estaba analizándolas. Afortunadamente, muy pronto nos dijeron que después de ese análisis y como bien comentó Héctor, también de su familia, la opción que más les atraía era la de Monterrey y por eso están aquí”, agregó Noriega.

    Finalmente, el ‘Tato’ dejó claro que no vio nada extraño en el fichaje de Anthony Martial con el club regiomontano.

    Yo lo veo como cualquier otra negociación que hemos tenido en el pasado, esa es nuestra versión”, concluyó.

