    Anthony Martial revela que está listo para debutar en la Liga MX

    El nuevo refuerzo de Rayados señaló que si el técnico lo requiere puede debutar este fin de semana ante el América.

    Jaime Bernal.
    Anthony Martial, nuevo fichaje de Rayados, fue presentado este viernes como nuevo jugador del Monterrey y afirmó ya estar listo para debutar en la Liga MX.

    El conjunto regiomontano jugará este fin de semana ante América en el Apertura 2025 y el delantero francés señaló que si el técnico Domènec Torrent lo quiere ‘el “ya esta listo” para jugar, pues recordó que venía entrenando con el AEK Atenas.

    “Físicamente me siento muy bien porque estuve entrenando todos los días cuando estuve en Atenas. Me siento preparado, no ha sido difícil con el jet lag pero estoy listo para jugar con el equipo el día de mañana si es que así lo desea el entrenador”, dijo el francés a los medios.

    Martial también afirmó que la decisión de unirse a Rayados “fue sencilla” y agregó estar “encantado” de estar en el Monterrey.

    Primero que nada este es un gran club en México. Yo conozco muchos jugadores que han jugado aquí, así que fue una decisión muy sencilla para mí. Yo quería algo nuevo y fue una excelente opción para mí. Entonces estoy encantado de estar aquí. El staff ha sido en increíble, la afición también y espero hacer cosas buenas aquí”, apuntó.

    Martial confiesa que veía la Liga MX desde Grecia

    El excampeón de la UEFA Europa League con el Manchester United y de la UEFA Nations League con la selección de su país, también reveló que seguía la liga mexicana junto Orbelín Pineda, con quine compartió en el AEK.

    Puedo decir que un jugador estaba jugando conmigo en Atenas, un mexicano y veíamos algunos partidos. Lo que yo vi fue que es una excelente liga, con mucha intensidad, agresiva… Entonces considero que va a empatar perfectamente conmigo y con el equipo. Ya hablé con el entrenador, ya sé cómo juega el equipo y es por eso que tomé la decisión de estar aquí”, concluyó.

