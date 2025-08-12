Video ¡'Bombita' de Anselmi! Elogia a jugador de América: “El mejor de Liga MX”

Martín Anselmi sigue dando de qué hablar en la Liga MX y ahora sorprendió al elogiar a Alexis Gutiérrez, quien brilló en Cruz Azul bajo su gestión y este verano fue vendido al América.

El extécnico de La Máquina nombró a Alexis Gutiérrez para ponerlo de ejemplo de la importancia que tienen las estadísticas en el futbol, así como el trabajo en equipo.

“Nosotros teníamos un jugador que decía soy así, yo tengo que romper el espacio, ese jugador iba a quedar libre cuando llegamos, le quedaban tres meses de contrato a Alexis Gutiérrez.

“No solo lo renovamos, lo citaron a la selección, lo compro ahora el América y el chico iba a quedar libre, estaba en préstamos y él trabajaba en equipo, el trabajo le pagó”, declaró Anselmi en entrevista para el podcast de Youtube Clank!

El estratega argentino, quien en la misma entrevista negó serle infiel a Cruz Azul, aseguró que bajo su gestión Alexis Gutiérrez se convirtió en el mejor futbolista de su posición en la Liga MX.

“Ese jugador, el profe le vio que tenía las capacidades y le dijo ‘¿quieres ser el mejor de la liga en tu puesto? corre esta cantidad de kilómetros a esta intensidad, ¿te quieres quedar acá o quieres ser el mejor?’ y fue el mejor de la liga a final de año en todos los datos que para el profe él tenía el potencial para hacerlo”, señaló.

Alexis Gutiérrez, de 25 años, disputó 103 partidos con Cruz Azul en los que registró seis goles y dio ocho asistencias antes de ser transferido al América por 5 millones de dólares.