Video Sepúlveda está de vuelta en Cruz Azul y Rivero quiere jugar

Nicolás Larcamón tiene buenas noticias para su afición desde el campo de entrenamiento de Cruz Azul, Ángel Sepúlveda está listo para regresar y será contemplado para estar en la convocatoria ante FC Juárez de la Jornada 9 del Apertura 2025.

Mientras, el capitán de La Máquina, Ignacio Rivero, pese al golpe recibido por Alonso Aceves el pasado fin de semana ante Tuzos, quiere también estar y no perderse ningún partido.

"'Sepu', recién se reincorpora. Sabemos que es un jugador que por oficio, jerarquía y temple no necesita un reacondicionamiento tan importante, porque su trabajo está más puesto en interpretación y lectura. Por eso lo consideraremos para la convocatoria ante FC Juárez", explicó luego de ausencia del atacante mexicano tras el partido ante Chivas.

Mientras, el técnico argentino aún no sabe si Rivero estará o no para dicho duelo ante Juárez, pero dejó en claro que el capitán no quiere dejar de jugar.

"Hoy se reincorporó a los entrenamientos. Tuvo 12 puntos de sutura, sabemos que condiciona la participación de él, pero sabemos del espíritu de nuestro capitán" aseguró y añadió, "veremos mañana, él me transmitió las ganas de estar, a pesar del golpe, de no perderse ni un partido. Esperarémos las últimas horas para saber su situación, pero confío que podrá ser parte de la nómina que afronte el partido", explicó.

Cruz Azul y FC Juárez se enfrentarán este viernes en el Estadio Olímpico Universitario dentro de la fecha 9 de la Liga MX, La Máquina ha tenido un estupendo inicio de campaña y marcha en el segundo sitio con 20 unidades de 24 posibles. Marcha invicto con seis victorias, dos empates.

Mientras, su rival se ubica en la novena posición con 12 puntos producto de tres victorias y dos empates.