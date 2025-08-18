Ángel Correa comenzó su etapa con Tigres con el pie derecho y por ello fue convocado a la selección argentina para las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

El nombre del delantero de Tigres aparece junto al de Lionel Messi en la lista que dio Lionel Scaloni para enfrentar a Venezuela y Ecuador el próximo 4 y 9 de septiembre, respectivamente.

Ángel Correa suma cinco goles en los siete partidos que ha disputado con Tigres; uno ha sido en Liga MX en la goleada de 7-0 al Puebla y cuatro en la Primera Ronda de la Leagues Cup.

#SelecciónMayor 🇦🇷 Prelista de convocados para la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas 🏆 pic.twitter.com/rhuJLP7agX — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) August 18, 2025

Antes de reportar con Argentina, Correa jugará tres partidos más con Tigres y uno de ellos será justamente contra Messi y su Inter Miami en los Cuartos de Final de la Leagues Cup (20 de agosto).

Mientras que en la Liga MX, Tigres enfrentará a Mazatlán y Santos antes del parón del Apertura 2025 por la fecha FIFA de septiembre.

Ángel Correa debutó en la Albiceleste en 2015 y desde entonces ha disputado 28 partidos con saldo de tres goles.

Su último tanto lo hizo ante Venezuela el 3 de septiembre del 2021 ante Venezuela, partido de eliminatoria para el Mundial Qatar 2022.