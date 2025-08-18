Ángel Correa enfrentará a Messi y después jugará con él en Argentina
El delantero de Tigres fue convocado por Scaloni para las eliminatorias de septiembre rumbo al Mundial 2026.
Ángel Correa comenzó su etapa con Tigres con el pie derecho y por ello fue convocado a la selección argentina para las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.
El nombre del delantero de Tigres aparece junto al de Lionel Messi en la lista que dio Lionel Scaloni para enfrentar a Venezuela y Ecuador el próximo 4 y 9 de septiembre, respectivamente.
Ángel Correa suma cinco goles en los siete partidos que ha disputado con Tigres; uno ha sido en Liga MX en la goleada de 7-0 al Puebla y cuatro en la Primera Ronda de la Leagues Cup.
Antes de reportar con Argentina, Correa jugará tres partidos más con Tigres y uno de ellos será justamente contra Messi y su Inter Miami en los Cuartos de Final de la Leagues Cup (20 de agosto).
Mientras que en la Liga MX, Tigres enfrentará a Mazatlán y Santos antes del parón del Apertura 2025 por la fecha FIFA de septiembre.
Ángel Correa debutó en la Albiceleste en 2015 y desde entonces ha disputado 28 partidos con saldo de tres goles.
Su último tanto lo hizo ante Venezuela el 3 de septiembre del 2021 ante Venezuela, partido de eliminatoria para el Mundial Qatar 2022.