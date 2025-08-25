Atlas recibió al América en la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que sirvió para el debut del francés Allan Saint-Maximin.

Sobre la presentación del refuerzo del América, André Jardine no se vio sorprendido y afirmó que con 30 minutos mostró calidad y de lo que es capaz de hacer en el terreno de juego.

“Max, gran entrada, es un jugador que creo que ya con 30 minutos ya demostró de lo que es capaz, el América, la institución ha hecho un esfuerzo grande para tener un jugador de este nivel que nos va a aportar mucho, se ve que es una gran persona, ya está muy incorporado, se ve muy contento de estar en América y este casamiento va a dar muchos triunfos”.

El debut esperado se dio a los 62 minutos del juego, Saint-Maximin ingresó al campo de juego en el lugar de Brian Rodríguez y a los 89 se estrenó con un buen gol frente a los Rojinegros, gol que festejó con toda la euforia posible.

Con este resultado, Atlas se quedará con cinco unidades, mientras que América llegará a 14 puntos. Para la Jornada 7 del Apertura 2025, los Rojinegros visitarán a Pumas y las Águilas recibirán a Pachuca.