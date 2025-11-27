André Jardine llama "vergüenza" al arbitraje y confiesa: "Estoy un poco tocado"

André Jardine, director técnico del América, explotó en contra del arbitraje tras el partido que su equipo perdió ante Monterrey en la ida de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

En conferencia de prensa, el estratega azulcrema no se guardó las sensaciones para con el cuerpo arbitral, si bien señaló que recién vio las jugadas polémicas que potencialmente ameritaban más que una tarjeta amarilla para los jugadores de Rayados, incluso reconoció sentirse "tocado" después de juzgar en video lo ocurrido.

"Confieso que acabo de mirar los lances, estoy un poco tocado, creo que hay que enfocarnos en el partido, pero hoy el tema arbitral en mi visión fue una vergüenza".

Además, André Jardine sostuvo que, en su opinión, el duelo fue lo suficientemente parejo como para pensar que un empate pudo ser un marcador más justo en este partido entre América y Monterrey.

"Podemos remontar, van a ser dos partidos equilibrados, la contundencia de Monterrey marcó la diferencia, en mi visión, pareciera que yo cambie mi opinión cuando vuelva a ver el partido, fue un partido equilibrado, un golazo de Canales y una jugada a balón parado, pero el 0-0 o 1-1 en mi visión sería el marcador más justo.

"Este equipo tiene mucha confianza, del otro lado hay un rival importante, para estos momentos de lo que estamos hechos, vamos a ver un América con mucha hambre e ímpetu, va a ser la determinación de este equipo hasta el último segundo", agregó.