Video ¡Alarmas en América! Fidalgo choca fuerte con Gómez y se lleva la peor parte

El América recibió a Chivas en el Clásico Nacional, duelo correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX, partido que se celebró en el Estadio Ciudad de los Deportes.

El duelo fue intenso en su primera mitad, aunque América llevó el peso del partido, aunque fue incapaz de crear una oportunidad clara de gol sobre el arco del ‘Tala’ Rangel.

Las alarmas en la banca de las Águilas se encendieron cuando Álvaro Fidalgo se tiró al césped y pidió la asistencia del cuerpo médico, lo atendieron y salió por su propio pie del terreno de juego, reingresó y finalizó el primer tiempo.

La jugada que le impidió salir a la cancha en el complemento se dio en un choque de rodillas con el zaguero de Chivas, Miguel Gómez, ambos terminaron adoloridos, pero la peor parte se la llevó el mediocampista azulcrema.

Tras el descanso y con el cambio de Álvaro Fidalgo consumado, Gibrán Araige, reportero de TUDN en cancha comentó que el Maguito salió con una bolsa de hielo en la pierna derecha y que los médicos le comentaron que no era nada grave y que por precaución no seguiría en el juego.