    América

    André Jardine y la dura decisión que debe analizar bien ante Santos

    El regreso de un jugador en el América puede hacer que el brasileño ajuste su alineación; ¿Qué pasa con Álvaro Fidalgo?

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video ¡Brava decisión! Lo que André Jardine debe analizar bien en América ante Santos

    América recibe al Santos Laguna por la Jornada da 12 del Clausra 2025 de la Liga MX y para ese duelo hay una incógnita en las riendas azulcremas debido al regreso de un futbolista.

    Igor Lichnovsky, que no estuvo en la convocatoria ni ante Atlético de San Luis ni contra Pumas, ya ha vuelto a trabajar de forma regular con el plantel azulcrema, una noticia que puede generar cambios en el once del equipo.

    Yo creo que esa es una decisión brava para André Jardine porque para mí la pareja entre Cáceres y Juárez tendría que ser la titular. Inclusive la afición ya comienza a apretar en ese tema. Lo cierto es que lo que me han contado es que para André Jardine Igor tiene un tiene un opuesto muy importante. Él siempre se refiere a él como un hombre de jerarquía”, dijo Julio 'Profe' Ibáñez en Insiders de TUDN.

    Además, para Ibáñez y a pesar de algún error reciente en los últimos partidos, “Cáceres es el ‘uno’ en el tema de los centrales”.

    Así va la lesión de Álvaro Fidalgo

    Llamó mucho la atención que el centrocampista español no trabajó el martes con el grupo del América, pero eso no significa que vaya a ser baja este fin de semana ante Santos.

    “Álvaro Fidalgo está recibiendo un tratamiento especial, un trabajo específico para buscar que las molestias que tiene ya desde hace algunas semanas en la rodilla derecha no aparezcan de cara a la parte importante de la temporada que es la que vendrá después de la Fecha FIFA".

    Aunque no está descartado, el ‘Profe’ Ibáñez no cree que el español “vaya a jugar los 90 minutos” ante los Laguneros: “ eso creo que lo podemos ir descartando porque lo vienen cuidando”.

