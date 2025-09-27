América vs. Pumas fue el partido más esperado de la Jornada 11 de la Liga MX Apertura 2025 y las pasiones que desata no sólo se da entre la afición, sino sobre todo en el campo de juego como lo evidenciaron Allan Saint-Maximin y Jorge Ruvalcaba.

No corrían ni los primeros 10 minutos del partido correspondiente a la Jornada 11 de la Liga MX Apertura 2025 cuando ambos jugadores se enfrascaron en una riña luego de que Ruvalcaba tirara al francés en una jugada ofensiva por la banda de la izquierda.

El árbitro no marcó nada, el empujón fue limpio por parte del zaguero del conjunto de la UNAM, pero Allan Saint-Maximin no quedó conforme y confrontó al futbolista auriazul para enfrascarse en una discusión y empujones entre otros elementos de los equipos para tratar de apartarlos.

Sin tarjetas de por medio, el juego continuó pero los ánimos ya estaban encendidos en entre ambos equipos en un duelo al que sólo le faltaban los goles y en el que buscaban mejorar su posición en la tabla de clasificación.

ALLAN SAINT-MAXIMIN ENCENDIÓ LAS ALERTAS EN EL AMÉRICA VS. PUMAS POR POSIBLE LESIÓN

El jugador de las Águilas, con apenas unos segundos de iniciado el partido ante Pumas, alertó a su escuadra luego de buscar una pelota que salió por línea de banda y donde se torció el tobillo derecho para hacer notar el dolor que ello le generó.